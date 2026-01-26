Pregiudicato africano ucciso dalla polizia nel bosco della droga di Rogoredo | aveva puntato l’arma sugli agenti

Un uomo di origini nordafricane è deceduto durante un intervento di polizia in via Giuseppe Impastato, a Milano. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Rogoredo, vicino a San Donato Milanese, e si è concluso con la tragica morte dell’individuo, che avrebbe puntato l’arma sugli agenti. La vicenda è al centro delle indagini delle autorità competenti.

Un pregiudicato di origini nordafricane è morto poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano, in zona Rogoredo, al confine con il Comune di San Donato Milanese e a ridosso del campo nomadi. Il giallo della pistola caricata a salve. Secondo una prima ricostruzione, il giovane di 20 anni ucciso oggi a Milano, di origine nordafricana, durante un'operazione di controllo da parte di agenti della polizia antidroga, avrebbe estratto un'arma e l'avrebbe puntata contro i poliziotti. A quel punto uno degli agenti ha esploso alcuni colpi, ferendolo mortalmente. Dalle prime verifiche, a quanto si apprende, pare fosse a salve la pistola impugnata dal ventenne, che risulterebbe pregiudicato.

