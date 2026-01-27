Uomo ucciso a Rogoredo il poliziotto | Volevo inseguirlo ha tirato fuori l' arma e ho sparato Ho avuto tanta paura

L’intervento di un poliziotto a Rogoredo, Milano, ha portato alla morte di Abderrahim Mansouri. Durante un inseguimento, l’agente ha sparato in risposta a una minaccia con arma da fuoco. Il racconto dell’ufficiale evidenzia la paura e la necessità di agire in situazioni di estrema tensione. La vicenda solleva questioni sulla gestione degli interventi di polizia e sulla sicurezza nelle aree urbane.

Il poliziotto che ha sparato e ucciso il marocchino Abderrahim Mansouri, nel quartiere Rogoredo, a Milano, durante l'interrogatorio ha ricostruito la vicenda, affermando - come era già emerso dopo i fatti - di aver sparato perché il 28enne aveva estratto un'arma. «La mia idea era rincorrerlo perché è una dinamica che si ripete sempre. Io stavo partendo ed il collega sarebbe partito dietro di me. Lui aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l'ha puntata, io mentre stavo per fare lo scatto per andare avanti ho estratto l'arma ed ho esploso un colpo». Sparatoria a Milano, nel 2016 Adberrahim Mansouri aggredì un carabiniere 28enne ucciso a Rogoredo Il marocchino, che aveva precedenti per droga, era noto al commissariato come «Zack»: l'episodio è avvenuto durante un controllo anti spaccio con altri agenti. 🔗 Leggi su Leggo.it

Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

In un episodio a Milano, un agente ha sparato a un giovane di 28 anni, che aveva un’arma a salve.

