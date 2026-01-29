Provincia Trepiccione e Caimano subentrano in consiglio | nasce il gruppo della Lega

Questa mattina, la Provincia di Caserta ha visto due nuovi volti entrare nel consiglio. Trepiccione e Caimano sono stati ufficialmente inseriti, dando vita a un nuovo gruppo della Lega. La riunione si è svolta nell’ex area Saint Gobain, con l’Assemblea dei Sindaci e poi il Consiglio Provinciale. I nuovi consiglieri sono entrati nel vivo del lavoro, pronti a portare avanti le questioni locali.

Giornata di intenso lavoro istituzionale presso la sede della Provincia di Caserta nell’ex area Saint Gobain, dove si sono riunite l’Assemblea dei Sindaci e, a seguire, il Consiglio Provinciale.In mattinata i sindaci del territorio hanno espresso parere favorevole sul Bilancio di previsione 2026.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Provincia Caserta Convocato il consiglio provinciale per la surroga di Piccirillo: entra Trepiccione È stato convocato il consiglio provinciale per la surroga di Piccirillo. Nasce il gruppo consiliare Casa Riformista in Consiglio regionale È stato costituito ufficialmente il gruppo consiliare Casa Riformista, formato da cinque consiglieri regionali della Campania. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Provincia Caserta Caserta, nuovi ingressi in Consiglio Provinciale: Trepiccione e CaimanoCaserta - Il via libera definitivo al Bilancio 2026 fa da cornice a una seduta che segna anche nuovi ingressi in aula l’ingresso di due nuovi consiglieri in ... pupia.tv CONSIGLIO PROVINCIA - Via libera al Bilancio, entrano Trepiccione e Caimano. Nasce il gruppo Lega, Coronella capogruppo16:21:35 Giornata di intenso lavoro istituzionale presso la sede della Provincia di Caserta nell’ex area Saint Gobain, dove si sono riunite l’Assemblea dei Sindaci e, a seguire, il Consiglio Provincia ... casertafocus.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.