Convocato il consiglio provinciale per la surroga di Piccirillo | entra Trepiccione
È stato convocato il consiglio provinciale per la surroga di Piccirillo. Gaetano Trepiccione, consigliere comunale di San Prisco, prenderà il suo posto nel consiglio provinciale, assicurando la continuità dell’istituzione e la rappresentanza del territorio. La nomina riflette l’importanza di garantire la presenza dei rappresentanti locali all’interno degli organi provinciali.
Il consigliere comunale di San Prisco, Gaetano Trepiccione, si appresta a entrare in consiglio provinciale. E' stata, infatti, convocata l'Assise che prevede la surroga dell'amministratore comunale di Portico di Caserta Luigi Piccirillo, in quanto l'amministrazione di Portico è finita in anticipo.🔗 Leggi su Casertanews.it
