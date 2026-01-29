Provincia di Caserta approvato il Bilancio 206-2028

La Provincia di Caserta ha approvato il bilancio 2026-2028 durante una giornata di lavori intensi. All’interno dell’ex area Saint Gobain, sindaci e consiglieri si sono riuniti per approvare le quote di spesa e le entrate dei prossimi anni. La seduta si è svolta senza intoppi, con tutti i rappresentanti pronti a discutere e votare le proposte. Ora si attende l’atto ufficiale e l’avvio delle nuove decisioni.

Giornata di intenso lavoro istituzionale presso la sede della Provincia di Caserta nell'ex area Saint Gobain, dove si sono riunite l'Assemblea dei Sindaci e, a seguire, il Consiglio Provinciale. In mattinata i sindaci del territorio hanno espresso parere favorevole sul Bilancio di previsione 2026 e sul Bilancio pluriennale 2026–2028, documenti che garantiscono il pieno equilibrio finanziario dell'Ente, la continuità amministrativa e la copertura delle funzioni fondamentali della Provincia, dalla viabilità all'edilizia scolastica, dalla pianificazione territoriale all'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni.

