Napoli Gaetano Manfredi | La città cambia davvero con tre interventi strategici

Ilmattino.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Napoli cambia davvero. Tre interventi strategici stanno avanzando insieme, rinnovando tre tratti fondamentali del nostro mare». Scrive così il sindaco di Napoli, Gaetano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli gaetano manfredi la citt224 cambia davvero con tre interventi strategici

© Ilmattino.it - Napoli, Gaetano Manfredi: «La città cambia davvero con tre interventi strategici»

Contenuti che potrebbero interessarti

napoli gaetano manfredi citt224IL SINDACO - Manfredi: "Interventi sui tre lungomare di Napoli" - Tre interventi strategici stanno avanzando insieme, rinnovando tre tratti fondamentali del nostro mare: Lungomare Cara ... Da napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gaetano Manfredi Citt224