Napoli Gaetano Manfredi | La città cambia davvero con tre interventi strategici
«Napoli cambia davvero. Tre interventi strategici stanno avanzando insieme, rinnovando tre tratti fondamentali del nostro mare». Scrive così il sindaco di Napoli, Gaetano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La #Roma è semplicemente una squadra mediocre, è cominciata l’inesorabile caduta Sconfitta a Cagliari per 1-0 con gol dell'ex Napoli #Gaetano, secondo ko di fila. Baldanzi e Celik non possono giocare in Serie A. #Gasperini sta facendo i miracoli https://ww - facebook.com Vai su Facebook
IL SINDACO - Manfredi: "Interventi sui tre lungomare di Napoli" - Tre interventi strategici stanno avanzando insieme, rinnovando tre tratti fondamentali del nostro mare: Lungomare Cara ... Da napolimagazine.com