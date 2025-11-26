"Sono stati avviati in questi giorni i lavori per l’installazione di nuovi punti luce in alcune aree sensibili del quartiere di San Sisto, da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per le condizioni di buio e insicurezza che le caratterizzano". A farlo sapere il consigliere comunale di FdI, Nicola Volpi. "I primi cantieri sono attivi in via Bach, nella zona che conduce al campo sportivo, e nell’area verde dei Pini, uno spazio pubblico centrale per la vita del quartiere, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, sportivi e persone anziane. Per quanto riguarda invece il tratto della Strada Pievaiola compreso tra San Sisto e la rotonda di Centova, i lavori partiranno a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più "luce" a San Sisto. Lavori per l’illuminazione