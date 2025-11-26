Più luce a San Sisto Lavori per l’illuminazione
"Sono stati avviati in questi giorni i lavori per l’installazione di nuovi punti luce in alcune aree sensibili del quartiere di San Sisto, da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per le condizioni di buio e insicurezza che le caratterizzano". A farlo sapere il consigliere comunale di FdI, Nicola Volpi. "I primi cantieri sono attivi in via Bach, nella zona che conduce al campo sportivo, e nell’area verde dei Pini, uno spazio pubblico centrale per la vita del quartiere, frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, sportivi e persone anziane. Per quanto riguarda invece il tratto della Strada Pievaiola compreso tra San Sisto e la rotonda di Centova, i lavori partiranno a breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Nuova illuminazione pubblica a San Sisto Completato l’intervento all’ingresso del Parco dei Pini e in corso l’installazione di 10 nuovi pali luce in via Bach, verso il campo sportivo, finora area buia. Nei prossimi giorni sarà attivata la nuova illuminazione. Pr - facebook.com Vai su Facebook