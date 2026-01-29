prosciutto cotto cancerogeno troppi additivi dannosi

Negli ultimi giorni, si torna a parlare del prosciutto cotto come alimento potenzialmente cancerogeno. Le preoccupazioni sono riprese dopo che nel 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul tumore (Iarc) dell’Oms lo aveva inserito nel gruppo 1, cioè tra i cibi con evidenze di cancerogenicità. Molti consumatori si chiedono se è il caso di ridurne l’uso, considerando anche i troppi additivi presenti. La questione riaccende il dibattito sulla sicurezza degli alimenti che mangiamo ogni giorno.

In questi giorni si è tornato a parlare del prosciutto cotto come alimento cancerogeno. Se ne era parlato nel 2015 quando l ‘ Agenzia internazionale per la ricerca sui tumori ( Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms ) lo aveva classificato all’interno del gruppo 1. In questa categoria vengono classificati gli alimenti considerati cancerogeni per l’uomo, tra questi, oltre alle carni processate, il prosciutto cotto. In particolare, nel gruppo 1 rientrano il fumo, l’amianto, l’arsenico, l’alcool e le carni lavorate, come würstel, pancetta, salsicce, speck, prosciutto crudo. Tutte carni sottoposte a salatura, affumicatura, essiccatura, e ricche di conservanti, per non parlare dei grassi saturi che, insieme al troppo sale, espongono anche ad un maggiore rischio di malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Recenti studi evidenziano una possibile correlazione tra alcuni conservanti degli alimenti trasformati, come il prosciutto cotto, e un aumento del rischio di cancro.

Recentemente sono circolate notizie e post che indicano il prosciutto cotto come cancerogeno di livello 1, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

