Prosciutto cotto cancerogeno cosa c’è di vero

Recenti studi evidenziano una possibile correlazione tra alcuni conservanti degli alimenti trasformati, come il prosciutto cotto, e un aumento del rischio di cancro. Un’indagine pubblicata sul ‘BMJ’ ha analizzato oltre 105.000 persone in Francia, sottolineando l’importanza di conoscere le componenti dei cibi che consumiamo regolarmente. È fondamentale informarsi accuratamente per fare scelte consapevoli sulla propria alimentazione.

Forse avrete letto online o sui social notizie allarmanti sul prosciutto cotto cancerogeno. Ebbene, un studio pubblicato nei giorni scorsi sul ‘Bmj’ e condotto in Francia su oltre 105mila persone ha rilevato che molti conservanti comuni utilizzati negli alimenti trasformati a livello industriale sono associati a un aumento del rischio di cancro. Questi conservanti si trovano, appunto, in prodotti come il prosciutto cotto e gli hot dog. Il fatto è che dal 2015 il prosciutto cotto – insieme alle carni processate e conservate come hot dog e salsicce – è classificato come cancerogeno di Gruppo 1 dallo Iarc dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Prosciutto cotto cancerogeno? Chiarimenti sulla classificazione OMSRecentemente sono circolate notizie e post che indicano il prosciutto cotto come cancerogeno di livello 1, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Prosciutto cotto cancerogeno? L’OMS considera pericoloso il salume dal 2015, ma la news riciccia oraNegli ultimi giorni sono circolati sui social alcuni video che segnalano come il prosciutto cotto sia stato classificato come potenzialmente cancerogeno dall’OMS nel 2015.

