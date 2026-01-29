proposta di matrimonio a uomini e donne anticipazioni

Durante la puntata di Uomini e Donne, si è assistito a un momento molto emozionante: una proposta di matrimonio. La scena ha sorpreso tutti, tra applausi e lacrime di gioia. I protagonisti hanno deciso di ufficializzare il loro amore davanti alle telecamere, lasciando il pubblico senza parole.

Nuova registrazione di Uomini e Donne nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026. Ma cosa è accaduto in studio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni del dating show di Maria De Filippi. Andiamo a leggere le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne che si è svolta nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2026. A riportare gli spoiler è come sempre Lorenzo Pugnaloni. Si parte da Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. I due, dopo aver deciso di ricominciare, sono usciti in esterna e hanno trascorso la notte insieme. Tuttavia, la sera prima, il Cavaliere è uscito anche con Debora e anche con la Dama ha avuto dei rapporti intimi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Momento clou a Uomini e Donne, quando Roberto ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio ad Agnese.

La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio 2026 si è conclusa con un momento di grande emozione.

Uomini e Donne: Proposta di Matrimonio e Tensioni tra i ProtagonistiTra i momenti emozionanti, spicca la proposta di matrimonio di Roberto Priolo ad Agnese De Pasquale. La coppia, che ha vissuto un percorso significativo all’interno del programma, ha deciso di sorpren ... notizie.it

