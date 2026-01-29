Momento clou a Uomini e Donne, quando Roberto ha deciso di fare la sua proposta di matrimonio ad Agnese. In diretta, davanti a tutti, ha preso il coraggio e ha chiesto la mano della donna, lasciando il pubblico senza parole. La scena si è svolta in modo spontaneo e pieno di emozione, con Agnese che ha reagito con sorpresa e gioia.

Momento esplosivo a Uomini e Donne. Roberto fa la proposta di matrimonio ad Agnese in studio davanti a tutti. Quando l’amore esplode sul trono: preparati a restare senza fiato! Oggi a Uomini e Donne è successo qualcosa che nessuno si aspettava. La registrazione ha preso una piega incredibile quando Roberto ha trasformato una normale chiacchierata in un momento destinato a entrare nella storia del programma. I riflettori erano puntati su di loro: Agnese e Roberto seduti in studio per fare il punto sulla loro relazione, raccontare come procede, confrontarsi davanti a tutti. Ma quello che è accaduto subito dopo ha lasciato lo studio senza parole. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: Roberto sorprende Agnese!

Approfondimenti su Uomini e Donne

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: Roberto sorprende Agnese!

Ultime notizie su Uomini e Donne

Argomenti discussi: Damiano David, ecco i retroscena della proposta di matrimonio a Dove Cameron; Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio (sul palco de La Strana Coppia) a Claudia Tosoni; Damiano David, Dove Cameron svela il retroscena sulla proposta di matrimonio: Non me lo aspettavo; Giorgio Pasotti si sposa: la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni sul palcoscenico.

Uomini e Donne: Proposta di Matrimonio e Tensioni tra i ProtagonistiTra i momenti emozionanti, spicca la proposta di matrimonio di Roberto Priolo ad Agnese De Pasquale. La coppia, che ha vissuto un percorso significativo all’interno del programma, ha deciso di sorpren ... notizie.it

Damiano David, Dove Cameron svela i retroscena sulla proposta di matrimonio: Ero struccata e in pigiama mentre facevo le valigieDove Cameron svela la proposta di Damiano David: in mezzo ai bagagli, struccata e con i capelli ancora bagnati dalla doccia ... fanpage.it

Una proposta di matrimonio completamente inaspettata e fuori dagli schemi ha sorpreso l'attrice e cantante fidanzata di Damiano David, lasciandola impreparata e struccata. I dettagli. - facebook.com facebook

Damiano David, Dove Cameron e la proposta di matrimonio. Lei: «Sapevo dell'anello ma è arrivata in modo inaspettato» x.com