La registrazione di Uomini e Donne del 28 gennaio 2026 si è conclusa con un momento di grande emozione. Alessio Pili Stella e Rosanna Siino sono tornati in studio, pronti a riprendere la loro storia. Tuttavia, un dettaglio emerso durante la puntata ha cambiato tutte le carte in tavola, lasciando i presenti senza parole.

Uomini e Donne è stato registrato anche mercoledì 28 gennaio 2026. Al centro della scena tornano Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, dopo la promessa di ricominciare raccontata nella registrazione precedente, ma un dettaglio emerso in puntata cambia completamente l’atmosfera. Nel frattempo, non mancano le decisioni che chiudono un capitolo nel parterre e un gesto romantico che lascia tutti senza parole. Uomini e Donne: segnalazione clamorosa sulla nuova dama Elisabetta Alessio e Rosanna di nuovo al centro dopo la promessa. Dopo la “promessa di inizio” della registrazione di ieri, Alessio Pili Stella e Rosanna Siino tornano al centro studio per raccontare come è andata l’uscita successiva. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 28 Gennaio 2026: proposta di matrimonio

Approfondimenti su Uomini Donne

La registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 28 gennaio 2026 si è svolta come previsto.

Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio 2026.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Uomini Donne

Argomenti discussi: Uomini e Donne, registrazione 19 gennaio: Gemma contro tutti; Uomini e Donne: anticipazioni registrazione 20 gennaio! Sara rimane con un corteggiatore; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno bacia Alessia, Gemma Galgani resta in studio; Uomini e donne, Sara tra Simone e Raien: Gemma in fissa su Mario.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma ancora in studio, scatta il bacio nel trono classicoIeri, martedì 27 gennaio 2026, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Tutte le anticipazioni: ritorni di fiamma e baci inaspettati ... comingsoon.it

Uomini e Donne anticipazioni: proposta di matrimonio commuove, Sara insospettisceTra ritorni e una proposta di matrimonio, arrivano un addio e una rottura, mentre Sara Gaudenzi genera forti sospetti fuori ... gossipetv.com

#uominiedonne: le anticipazioni della registrazione di oggi. ATTENZIONE SPOILER!!! Questo pomeriggio si è registrata una nuova puntata del dating Uomini e Donne. Queste le anticipazioni di #lorenzopugnaloni: - - - - - - - - - - TRONO OV - facebook.com facebook

Se siamo convinti di una profonda differenza spirituale tra uomini e donne, dobbiamo anche essere convinti che ciò implichi una profonda diversità di espressione Sibilla Aleramo, 1876-1960 @EdyS70492274 Chiesa Santa Caterina e campanile medieval x.com