Il centro cottura di La Serra sarà operativo dal 2 marzo. La società

Il centro cottura de La Serra è quasi pronto. Dal 2 marzo inizierà a distribuire i 1.200 pasti che la società " Qualità & Servizi " produrrà ogni giorno per i ragazzi delle scuole di Carmignano e Signa, dall’infanzia alle medie. Il sindaco Edoardo Prestanti ha effettuato un sopralluogo (nella foto), insieme all’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni e all’ingegner Stefano Venturi, responsabile opere pubbliche, ai tecnici dell’impresa Edilsal che si è occupata della ristrutturazione e Marco Gammannossi, direttore dell’area produzione di "Qualità & Servizi". Il centro cottura, 300mq, è stato rimesso a nuovo con un investimento di 350. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pronto a marzo il centro cottura di La Serra

Approfondimenti su La Serra Centro Cottura

Il Comune è alla ricerca di un immobile da destinare a centro cottura unico, un’ampia struttura destinata alla preparazione centralizzata dei pasti per tutte le scuole della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Serra Centro Cottura

Argomenti discussi: Lea. Ministero: Su revisione Dm Tariffe testo pronto verso marzo-aprile; Lea. Ministero: Su revisione Dm Tariffe testo pronto verso marzo-aprile; Pronto a marzo il centro cottura di La Serra; Il memoriale di Villa Emma pronto a marzo.

Braccini: «Squadra in netta crescita. PalaGalli pronto a marzo? Non ci credo»Il campionato è pronto a ripartire e in casa Nautilus cresce l’attesa per l’inizio del girone di ritorno. Dopo una lunga sosta, la squadra tornerà in vasca sabato 7 febbraio alle 14 a Viterbo contro ... civonline.it

Crimson Desert è diventato oro ed è pronto per il lancio a marzoSe aspettavi con ansia l'arrivo del gioco action-adventure Pearl Abyss Crimson Desert, abbiamo ottime notizie da condividere. Lo sviluppatore ha annunciato che il gioco è pronto per il lancio ed è uff ... gamereactor.it

MARCON CARNIVAL 2026: LA MAGIA RITORNA! Tutto pronto per l'appuntamento più colorato dell'anno! Domenica 1 marzo, le strade di Marcon si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto grazie alla spettacolare sfilata dei carri allegorici! U - facebook.com facebook

Pronto il programma del Festival del Giornalismo di #Verona (12-15 marzo) che prevede un pre-festival e a seguire un extra-festival x.com