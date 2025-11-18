Opera da due milioni di euro voluta dall’amministrazione comunale di Lainate per garantire una ristorazione ancora più sicura e di qualità. E’ stato inaugurato nel fine settimana il nuovo Centro Unico di cottura di via Lamarmora a Lainate gestito da Dussmann Service. Qui, a partire da ieri mattina, ogni giorno vengono preparati circa 2mila pasti tradizionali e mille pasti con preparazioni speciali per le scuole lainatesi, dalla materna all’infanzia, centri ricreativi e pasti a domicilio. "L’obiettivo di questo intervento è quello di garantire un servizio mensa di qualità in tutte le scuole della città – dichiara il sindaco Alberto Landonio – i lavori sono iniziati a febbraio e si sono conclusi con un mesi in anticipo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lainate, è stato inaugurato il centro unico di cottura costato due milioni di euro