Questa sera alle 21:00 il Panathinaikos riceve la Roma in una partita decisiva dell’Europa League. La squadra greca cerca punti per non rischiare troppo in vista della qualificazione, mentre i giallorossi puntano a portare a casa almeno un pareggio. Un risultato che, per entrambe, potrebbe avere conseguenze importanti sulla classifica.

Panathinaikos-Roma è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In Grecia per difendere uno dei primi otto posti, qualificarsi agli ottavi senza dover passare dagli spareggi e disputare due partite in meno nella fase ad eliminazione diretta. La posta in gioco è alta, molto alta, nella sfida di Atene contro il Panathinaikos per una Roma che dallo scorso novembre in questa manifestazione non fa altro che vincere. Dopo le assurde sconfitte con Lille e Viktoria Plzen che sembravano aver affossato le speranze di Gian Piero Gasperini e dei suoi uomini di evitare i fastidiosi playoff, i giallorossi hanno infilato quattro vittorie consecutive: Rangers, Midtjylland, Celtic e Stoccarda. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Panathinaikos-Roma: con un pareggio si rischia troppo

