Pronostico AEK-Craiova | si rischia la qualificazione

L'incontro tra AEK e Craiova, valido per la sesta giornata della League Phase di Conference League, rappresenta un match decisivo per le sorti della qualificazione. In programma giovedì alle 21:00, la sfida mette in palio punti fondamentali in un contesto di alta intensità e rischio di eliminazione. Ecco le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

© Ilveggente.it - Pronostico AEK-Craiova: si rischia la qualificazione AEK-Craiova è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L'AEK Atene è sicura, con i suoi dieci punti, di essere almeno ai playoff di questa manifestazione. Il quarto posto in classifica però, quello che permette di andare direttamente agli ottavi di finale, deve essere difeso nel match di giovedì sera contro il Craiova, formazione che rischia anche di essere fuori da tutto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sette punti e posizione numero 23. Quindi al limite, proprio al limite.

