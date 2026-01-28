Nottingham Forest-Ferencvaros | formazioni statistiche e anteprime

Questa mattina si gioca la sfida tra Nottingham Forest e Ferencvaros. La partita si terrà alle 15:00, e i tifosi sono già in attesa di vedere le formazioni e le statistiche prima del calcio d’inizio. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa importante sfida europea.

2026-01-28 15:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Anteprima della partita di Nottingham Forest-Ferencvaros. Il Nottingham Forest non ha avuto un percorso senza interruzioni nella fase di campionato, ma ha fatto abbastanza per assicurarsi almeno un posto nei playoff in Europa League. Matematicamente, un piazzamento tra i primi otto è ancora possibile, ma ci vorrebbe un insieme di risultati assurdo perché gli uomini di Sean Dyche si qualifichino automaticamente agli ottavi. L’obiettivo principale del Forest in questa stagione è rimanere in Premier League e prendere sette punti nelle partite con West Ham, Arsenal e Brentford indicherebbe che sono sulla strada giusta.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Nottingham Ferencvaros Liverpool-Nottingham Forest: formazioni, statistiche e anteprime Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici In vista della sfida di Europa League tra Nottingham Forest e Ferencvaros, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici per questa ultima partita del girone. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nottingham Ferencvaros Argomenti discussi: Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Nottingham Forest - Ferencváros - Quote & Statistiche - 29 gennaio 2026, Europa League, Europa; Nottingham Forest-Ferencvaros Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico Nottingham Forest - Ferencvaros: 29 Gennaio 2026 ?. Pronostico Nottingham Forest vs Ferencvarosi TC – 29 Gennaio 2026Il palcoscenico del UEFA Europa League si accende al City Ground il 29 Gennaio 2026 alle 21:00. La sfida Nottingham Forest - Ferencvarosi TC promette ... news-sports.it Pronostico Brentford-Nottingham Forest: riprende il cammino EuropaBrentford-Nottingham Forest è una partita della ventitreesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Il futuro di Mathías Olivera potrebbe non essere più al Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Nottingham Forest sta per presentare un’offerta concreta per assicurarsi il difensore uruguaiano, mettendo sul piatto circa 18 milioni di euro per convinc - facebook.com facebook #DouglasLuiz ancora flop: lascia il Nottingham Forest dopo mezza stagione e torna all' #AstonVilla. La #Juve spera nel riscatto: ballano 25 milioni @GiokerMusso x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.