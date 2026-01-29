Pronostico Lione-PAOK | uno choc immenso
Questa sera alle 21, si gioca l’ottava giornata di Europa League tra Lione e PAOK. La partita si svolge in Francia e promette grandi emozioni, con i tifosi pronti a seguire la sfida in diretta tv. I due team cercano punti importanti in una fase decisiva della competizione.
Lione-PAOK è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non sappiamo nel momento in cui andiamo online se questa partita verrà disputata. Ma vedendo il calendario, crediamo che il PAOK sarà costretto a scendere in campo. Nella notte tra martedì e mercoledì, mentre erano in viaggio verso la Francia, dei tifosi della squadra ellenica sono stato coinvolti in un drammatico incidente stradale che ha portato a diversi morti. Una tragedia immane. Ci sarà sicuramente un minuto di silenzio. E la partita è sicuramente condizionata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a Lione
Una tragedia ha coinvolto sette tifosi del PAOK in Romania, vittime di uno scontro frontale con un mezzo pesante.
Lione-PAOK (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Questa sera il Lione di Fonseca cerca di blindare il primo posto nel girone della Europa League.
Pronostico Lione vs PAOK – 29 Gennaio 2026Il confronto del UEFA Europa League tra Lione e PAOK andrà in scena il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 al Parc Olympique Lyonnais.
Incidente mortale in Romania: sette tifosi del Paok diretti a Lione perdono la vita in un terribile schianto. Una trasferta verso Lione per sostenere la propria squadra si è trasformata in una tragedia
