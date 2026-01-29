Questa sera alle 21, si gioca l’ottava giornata di Europa League tra Lione e PAOK. La partita si svolge in Francia e promette grandi emozioni, con i tifosi pronti a seguire la sfida in diretta tv. I due team cercano punti importanti in una fase decisiva della competizione.

Lione-PAOK è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non sappiamo nel momento in cui andiamo online se questa partita verrà disputata. Ma vedendo il calendario, crediamo che il PAOK sarà costretto a scendere in campo. Nella notte tra martedì e mercoledì, mentre erano in viaggio verso la Francia, dei tifosi della squadra ellenica sono stato coinvolti in un drammatico incidente stradale che ha portato a diversi morti. Una tragedia immane. Ci sarà sicuramente un minuto di silenzio. E la partita è sicuramente condizionata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lione-PAOK: uno choc immenso

Approfondimenti su Lione PAOK

Una tragedia ha coinvolto sette tifosi del PAOK in Romania, vittime di uno scontro frontale con un mezzo pesante.

Questa sera il Lione di Fonseca cerca di blindare il primo posto nel girone della Europa League.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lione PAOK

Argomenti discussi: Lione-PAOK Salonicco 29 Gennaio: Formazioni, Statistiche E Pronostico Europa League; Pronostico Lione - PAOK: 29 Gennaio 2026 ?; Olympique Lione vs PAOK Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Europa League 29-01-2026; Porto-Rangers (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Dragoni all’assal...

Pronostico Lione vs PAOK – 29 Gennaio 2026Il confronto del UEFA Europa League tra Lione e PAOK andrà in scena il 29 Gennaio 2026 alle 21:00 al Parc Olympique Lyonnais. Un appuntamento che promette ... news-sports.it

Incidente mortale in Romania: sette tifosi del Paok diretti a Lione perdono la vita in un terribile schiantoIncidente mortale in Romania: sette tifosi del Paok diretti a Lione perdono la vita in un terribile schianto Una trasferta verso Lione per sostenere la propria squadra si è trasformata in una tragedia ... calcionews24.com

27.01.2026 ore 18.30 Stiamo entrando nel vivo della fase perturbata... Bulacchi al lavoro su tutto il territorio di casa Liguria, ma, come da pronostico, i maggiori accumuli si stanno manifestando sul settore centro occidentale... L'ignostazione più vicina al confin - facebook.com facebook