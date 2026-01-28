Lione-PAOK Europa League 29-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera il Lione di Fonseca cerca di blindare il primo posto nel girone della Europa League. I francesi affrontano i greci del PAOK in un match decisivo, con i punti in palio che potrebbero decidere chi passa la fase a gironi. Il calcio d’inizio è previsto alle 21:00, e in campo ci sono tutte le carte per uno scontro acceso e pieno di tensione.

Ultimi 90 minuti di questa fase a gironi e il Lione di Fonseca cerca di mantenere il primato contro i greci del PAOK. I Gones sono andati a Metz a sommergere di gol i padroni di casa in difficoltà: un 5 a 2 autoritario che certifica il momento di grazia della squadra del Rodano, sempre più vicina a tornare in Champions dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lione-PAOK (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Lione PAOK Panathinaikos-Roma (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici La partita tra Panathinaikos e Roma, valida per l’Europa League, si svolgerà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21:00. Lille-Friburgo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici In vista della sfida di Europa League tra Lille e Friburgo, analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lione PAOK Argomenti discussi: Tragedia in Romania: incidente stradale, sette tifosi del Paok morti durante la trasferta verso Lione; Europa League, la trasferta dei tifosi del Paok si trasforma in tragedia: sette morti in un incidente; Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa League; Tragedia in Romania, morti sul colpo sette tifosi Paok e altri tre gravissimi: incidente terribile. Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale, minivan sbriciolato: andavano a LioneUna tragedia si abbatte sulla settimana di coppe europee: un minivan di tifosi del PAOK diretti a Lione si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante ... fanpage.it Tifosi del Paok morti nello scontro frontale col camion a Timisoara, andavano a Lione per l'Europa LeagueTragedia a Timisoara, Romania: sette tifosi del Paok Salonicco morti in un incidente, il loro van si è scontrato con un mezzo durante una trasferta ... virgilio.it #EuropaLeague, le combinazioni per le prime 8: #Roma padrona del proprio destino La qualificazione senza playoff aritmetica vincendo. Chances anche con un pari. Se si dovesse perdere sarebbe difficile ma non impossibile @DavideFidanza1 #ASR x.com AS Roma. . Europa League #ASRoma facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.