Sette tifosi del PAOK morti in uno scontro frontale minivan sbriciolato | andavano a Lione

Una tragedia ha coinvolto sette tifosi del PAOK in Romania, vittime di uno scontro frontale con un mezzo pesante. La loro destinazione era Lione, e l’incidente ha segnato profondamente la settimana delle coppe europee.

Una tragedia si abbatte sulla settimana di coppe europee: un minivan di tifosi del PAOK diretti a Lione si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante in Romania, sette morti.

