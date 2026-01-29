Pronostici Panathinaikos-Roma | marcatore e tiri in porta

Stasera la Roma affronta il Panathinaikos in una partita che può fare la differenza in classifica. La squadra italiana cerca i tre punti per consolidare la posizione e avvicinarsi ai primi otto. La formazione giallorossa ha molti infortunati e dovrà fare affidamento su chi scenderà in campo. Gli occhi sono puntati sui possibili marcatori e sui giocatori che potrebbero tirare in porta, sperando di sfruttare ogni occasione per portare a casa il risultato.

Panathinaikos-Roma, i pronostici della sfida: dal marcatore ai possibili tiratori dell'incontro, ecco tutte le dritte A caccia dei punti necessari con cui blindare un posto al sole tra le prime otto, la Roma fa visita al Panathinaikos con gli uomini contati dalla cintola in su. Oltre all' assenza di Ferguson, infatti, sono le notizie relative allo stop di Dybala a tenere banco senza soluzione di continuità nelle ultime ore. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il che, unita all'indisponibilità di Malen, rende le scelte di Gasperini in un certo senso obbligate.

