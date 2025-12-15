Pronostici Roma-Como | marcatore e tiri in porta
Il match tra Roma e Como, valido per la quindicesima giornata di Serie A, si presenta come un'importante sfida per la Roma di Gasperini, ancora alla ricerca di fiducia dopo le ultime sconfitte. In questo articolo analizzeremo i pronostici riguardanti il marcatore, i tiri in porta e le quote, offrendo uno sguardo completo sulle possibili svolte del match.
Roma-Como, i pronostici della gara: dal marcatore ai possibili tiratori del match, ecco tutte le quote Il posticipo della quindicesima giornata di Serie A rappresenta un autentico turning point per la Roma di Gasperini, chiamata a risollevare la china dopo il doppio scivolone contro Napoli e Cagliari. Ferito dalla batosta rimediata a San Siro, però, il Como di Cesc Fabregas è un avversario da prendere assolutamente con le molle soprattutto se in giornata. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Rivitalizzato dalla doppietta messa a segno in Europa League, Evan Ferguson rappresenta un profilo assolutamente credibile in chiave marcatori. Ilveggente.it
