Pronostici Roma-Napoli | marcatore e tiri in porta

Roma-Napoli, i pronostici dell’incontro: possibile marcatore e tiratori della sfida dell’Olimpico. Ecco tutte le dritte Una parte non decisiva ma comunque rilevante delle rispettive candidature ai piani nobilissimi della classifica. Roma-Napoli mette in palio punti molto pesanti entro cui perimetrare la volontà dei giallorossi e degli Azzurri di guardare tutti dall’alto: lo spettacolo, come insegnano gli ultimi confronti tra Gasperini e Conte, non dovrebbe mancare. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Falcidiata da numerose assenze, la compagine azzurra si presenta al confronto dell’Olimpico con gli uomini contati in alcuni reparti non proprio banali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

