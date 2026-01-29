Pronostici di oggi 29 gennaio | ultima giornata di Europa League

Oggi si gioca l’ultima giornata di Europa League. Sono in programma 18 partite, con molti incontri da seguire in tempo reale grazie alla “Diretta Gol”. I tifosi sono già pronti, sperando in risultati sorprendenti e qualificazioni last minute.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 29 gennaio. 18 partite da seguire con tanto di “Diretta Gol” per chi la vuole seguire. Due le italiane in campo: Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna. La squadra di Gasperini deve confermare il posto tra le prime otto (dato a meno di 1.20) mentre i greci sono. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 29 gennaio: ultima giornata di Europa League Approfondimenti su Europa League 29 gennaio Pronostici di oggi 22 gennaio: penultima giornata di Europa League Oggi 22 gennaio si disputa la penultima giornata di Europa League, con partite che coinvolgono Roma e Bologna. Pronostici di oggi 28 gennaio: ultima giornata di Champions League, solo Arsenal e Bayern aritmeticamente certe di andare agli ottavi di finale Oggi si chiude la fase a gironi della Champions League. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. 5 Pronostici per la 3ª giornata di Champions League ed Europa League Ultime notizie su Europa League 29 gennaio Argomenti discussi: Pisa: Pronostici e favoriti di Pier delle Corse del 29 gennaio 2026; Stade Brest 29 - Toulouse FC | pronostico & migliori quote | 25.01.2026; Lille-Friburgo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostici Champions League 2025 2026: statistiche, quote e news. Pronostici Bundesliga, partite di oggi: cosa giocare in Stoccarda-Eintracht e Dortmund-WerderQualche giorno fa, al rientro dalla sosta, lo Stoccarda si è rimesso in moto nel migliore dei modi andando a vincere proprio a a Leverkusen (agganciandolo al terzo posto) con il punteggio di 4-1. corrieredellosport.it Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 14^ giornata (29-30 novembre 2025)Empoli Bari metterà in copertina un’altra squadra in ottima crescita nelle ultime settimane, cioè i toscani, che sono rientrati nella lotta per un posto ai playoff e oggi partiranno favoriti contro i ... ilsussidiario.net Mentre i riflettori sono tutti puntati sull'ultimo turno della Champions League e dell'Europa League, continuano a tessersi le trame del calciomercato invernale. Si muove su più piste la Juventus: si intensificano i contatti con il Psg per riportare in bianconero Ra - facebook.com facebook ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE Roma, Ferguson non convocato contro il Panathinaikos Ha ancora dolore per il trauma alla caviglia sinistra #SkySport #SkyUEL x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.