Pronostici di oggi 22 gennaio | penultima giornata di Europa League

Oggi 22 gennaio si disputa la penultima giornata di Europa League, con partite che coinvolgono Roma e Bologna. La giornata offre occasioni di analisi e pronostici, considerando anche le strategie di Gasperini in vista dell’impegno contro il Milan all’Olimpico. Un momento importante per valutare le possibili evoluzioni delle qualificazioni e delle prestazioni delle squadre italiane in questa fase della competizione.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 gennaio. Sfide importanti per Roma e Bologna ma Gasperini deve pensare anche all'arrivo del Milan all'Olimpico per cui vedremo quali saranno le sue scelte. Malen non è in lista UEFA. Ovviamente copriamo anche tutto il resto del programma della settima giornata.

Bologna-Celtic (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl Bologna si prepara ad affrontare il Celtic giovedì 22 gennaio alle 18:45 al Dall’Ara, nella settima giornata della fase a gironi di Europa League.

Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League.

