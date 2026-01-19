Un collaboratore scolastico di una scuola media a Reggio Emilia è stato sospeso in seguito a accuse di violenza sessuale aggravata e continuata su otto studentesse sotto i 14 anni. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità. La scuola e le autorità competenti stanno collaborando per garantire trasparenza e tutela delle vittime.

Un collaboratore di una scuola di Castelnovo di Sotto, in provincia di Reggio Emilia, è stato sospeso dopo essere stato accusato di violenza sessuale: avrebbe indotto otto alunne, di età inferiore ai 14 anni, a subire atti sessuali. L’indagine dei carabinieri ha preso il via da una denuncia scattata dopo alcune confidenze fatte dalle alunne ai docenti. L'accusa di violenza sessuale contro il collaboratore della scuola Collaboratore scolastico sospeso per un anno a Reggio Emilia La denuncia e l'indagine dei Carabinieri L’accusa di violenza sessuale contro il collaboratore della scuola I dettagli della vicenda sono riportati dal Corriere della Sera: il 28enne, collaboratore scolastico di una scuola media di Castelnovo di Sotto, è indagato per violenza sessuale aggravata e continuata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza sessuale su 8 studentesse sotto i 14 anni in una scuola di Reggio Emilia, sospeso collaboratore

Reggio Emilia, avrebbe abusato di otto alunne: sospeso un collaboratore scolastico

A Reggio Emilia, un collaboratore scolastico è stato sospeso dall’incarico dopo aver avuto comportamenti inappropriati nei confronti di otto alunne. L’uomo è stato sottoposto a obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore serali, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire la vicenda. La scuola e le autorità continuano a collaborare per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti gli studenti.

Orrore tra Calenzano e Crotone, violenza sessuale su una ragazzina di 14 anni: arrestato rappresentante fiorentino di 52 anni

Un uomo di 52 anni, residente a Calenzano, è stato arrestato dai carabinieri di Crotone e Firenze con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14 anni e atti persecutori. L’arresto segue un’indagine condotta dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto gravi elementi a suo carico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Violenza sessuale su 8 studentesse sotto i 14 anni in una scuola di Reggio Emilia, sospeso collaboratore - Un collaboratore scolastico di una scuola media in provincia di Reggio Emilia è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata: le indagini. virgilio.it

Ecco la prima di oggi del Tempo. @tempoweb LA FECCIA - Ecco il curriculum criminale dei clandestini mandati in Albania e fatti ritornare qui dai giudici. Non manca nulla: furti, rapine, violenza sessuale, violenza domestica, pornografia minorile, occupazioni a x.com

Tatuatore di 30 anni accusato di violenza sessuale su due clienti facebook