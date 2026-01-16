Oggi, 16 gennaio 2026, ad Asciano (Siena), si è verificato un principio di incendio presso una scuola elementare. L'incidente ha causato momenti di preoccupazione tra studenti, insegnanti e residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. La situazione è stata prontamente gestita, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Asciano (Siena), 16 gennaio 2026 – Momenti di paura e apprensione nel pomeriggio di oggi, 16 gennaio. Un principio di incendio si è sviluppato nel bagno della scuola elementare di Arbia, nel comune di Asciano. Tanto fumo è fuoriuscito dal bagno. Per precauzione gli alunni e il personale dell’istituto sono stati fatti uscire dall’edificio. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco. L’episodio sarebbe stato causato da un guasto all’aeratore, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arbia, principio di incendio nella scuola elementare

Leggi anche: Incendio nella scuola elementare, evacuati tutti i bambini: il rogo spento dagli operai

Leggi anche: Principio d'incendio in una scuola a Rutigliano: scatta l'intervento dei vigili del fuoco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Evacuati gli alunni ed il personale della scuola elementare di Arbia dove, stando a quanto si apprende, ci sarebbe stato un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO - facebook.com facebook