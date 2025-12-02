Roma doppio intervento a Torpignattara | salvato un uomo sul tetto e domato un principio di incendio

Romadailynews.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CRONACA – Mattinata movimentata per le forze dell’ordine nel quartiere Torpignattara, dove gli agenti sono intervenuti in due distinti episodi che hanno richiesto tempestività e sangue freddo. Nel primo caso, una pattuglia è stata chiamata sul tetto di un edificio, dove un uomo — in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol e reduce da una lite familiare — minacciava di compiere un gesto autolesionistico. Gli operatori hanno avviato un dialogo con l’uomo, riuscendo progressivamente a calmarlo. Approfittando di un momento favorevole, gli agenti lo hanno messo in sicurezza fino all’arrivo del personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

