Prima l' arresto per minacce con coltello poi viola le regole di custodia | 15enne finisce in comunità
La polizia ha portato in comunità un 15enne, arrestato per aver minacciato un coetaneo con un coltello. Dopo l’arresto, il ragazzo ha violato le regole di custodia e ora si trova in una struttura di recupero.
Era stato arrestato, perché ritenuto responsabile di minaccia, aggravata dall'uso di un coltello, nei confronti di un altro giovane. Ora si inasprisce la custodia cautelare per un ragazzo di 15 anni. Nei giorni scorsi i Carabinieri di Ravenna, su ordine del Tribunale dei Minorenni di Bologna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Minacce Coltello
Coltello alla gola, minacce e stupro. Anatomia di una persecuzione: “Prima ti uccido e poi mi ammazzo”
Russia, 15enne entra a scuola con un coltello e uccide un bambino di 10 anni, poi si scatta un selfie con il cadavere
Un tragico episodio si è verificato a Odintsovo, vicino a Mosca, dove un ragazzo di 15 anni ha ucciso un bambino di 10 anni con un coltello all’interno di una scuola.
Ultime notizie su Minacce Coltello
Argomenti discussi: Prevedere in anticipo un arresto cardiaco con Apple Watch: il progetto pilota del San Raffaele di Milano; Avviso di arresto, Nordio sfotte il Fatto: Nessun fuggi fuggi, i grandi criminali sono esclusi. Ma i trafficanti di droga no; AFRICA/UGANDA - Il Presidente Museveni rivendica l’arresto del sacerdote dato per scomparso a inizio dicembre; Rapinano una coppia in strada a Milano, poi chiedono sesso e soldi alla donna per restituire la refurtiva.
Nordio difende l’avviso di arresto: Nessun fuggi fuggi, i grandi criminali sono esclusi. Falso: vale anche per i narcotrafficantiIl ministro minimizza gli effetti dell'interrogatorio preventivo, affermando che la norma non riguarda i reati più gravi. Ma non è vero ... ilfattoquotidiano.it
A Napoli 400 farmacisti in prima linea contro l’arresto cardiacoOgni anno oltre 60 mila italiani muoiono di morte cardiaca improvvisa. A volte basterebbe un intervento tempestivo e corretto per salvare la vita a molti di loro. L’Ordine provinciale dei farmacisti ... quotidianosanita.it
Inseguimento, posto di blocco forzato e fuga a piedi prima dell’arresto nel centro di Asti facebook
PRIMA ARRESTO E DENUNCIA, POI UN ALTRO COLPO GUARDA IL VIDEO x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.