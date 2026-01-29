Prima l' arresto per minacce con coltello poi viola le regole di custodia | 15enne finisce in comunità

La polizia ha portato in comunità un 15enne, arrestato per aver minacciato un coetaneo con un coltello. Dopo l’arresto, il ragazzo ha violato le regole di custodia e ora si trova in una struttura di recupero.

