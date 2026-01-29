Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla | come sarà il tempo il 29 30 e 31 gennaio
Nei giorni della Merla a Roma e nel Lazio il meteo sorprende. Le temperature resteranno miti, senza freddo intenso come ci si aspetterebbe in questo periodo. Le giornate del 29, 30 e 31 gennaio vedranno massime fino a 14 gradi, molto più alte rispetto alle tradizioni. Chi sperava in neve o gelo dovrà riporre le speranze, perché il clima resterà abbastanza clemente.
I giorni della Merla a Roma e nel Lazio non rispetteranno la "tradizione" quest'anno: niente freddo ma temperature miti, con massime fino a 14 gradi.🔗 Leggi su Fanpage.it
