Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla | come sarà il tempo il 29 30 e 31 gennaio

Nei giorni della Merla a Roma e nel Lazio il meteo sorprende. Le temperature resteranno miti, senza freddo intenso come ci si aspetterebbe in questo periodo. Le giornate del 29, 30 e 31 gennaio vedranno massime fino a 14 gradi, molto più alte rispetto alle tradizioni. Chi sperava in neve o gelo dovrà riporre le speranze, perché il clima resterà abbastanza clemente.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.