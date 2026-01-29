I giorni della Merla tra leggenda e tradizione Il 29 30 e 31 gennaio i più freddi dell’anno

I giorni della Merla sono arrivati e portano con sé freddo intenso. Dal 29 al 31 gennaio, le temperature si abbassano drasticamente, segnando il periodo più gelido dell’anno secondo le tradizioni popolari. Le persone si preparano ad affrontare le giornate più rigide, con temperature che spesso scendono sotto lo zero. La leggenda vuole che questi siano i giorni più freddi, e molti si affidano ancora a questa tradizione per capire quando l’inverno si farà sentire di più.

Il calendario popolare li segna in rosso: 29, 30 e 31 gennaio sono i cosiddetti Giorni della Merla, tradizionalmente considerati i più freddi dell'anno. Un appuntamento fisso dell'inverno italiano, sospeso tra meteorologia, saggezza contadina e antiche leggende tramandate di generazione in generazione. La leggenda della merla Secondo la tradizione più diffusa, un tempo i merli avevano il piumaggio bianco. Una merla, per proteggere i suoi piccoli dal freddo pungente di gennaio, trovò rifugio all'interno di un camino. Vi rimase per tre giorni, dal 29 al 31 gennaio. Quando ne uscì, il fumo e la fuliggine avevano reso il suo piumaggio nero, colore che da allora avrebbe contraddistinto tutti i merli.

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati.

Gennaio si avvia alla fine con temperature che scendono sotto zero e piogge intense in molte parti d’Italia.

