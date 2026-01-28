Arrivano i giorni della Merla | le previsioni fino a sabato 31

Domani, giovedì 29 gennaio, segnala l’inizio ufficiale dei giorni della Merla. Si tratta di un periodo che, almeno in teoria, porta le temperature più basse dell’anno e dura fino al 31. Le previsioni indicano un calo delle temperature che si farà sentire soprattutto nelle prossime ore. La neve potrebbe cadere in alcune zone e il freddo si farà sentire anche di giorno. Le persone si preparano a vivere questi giorni di gelo, che sono tradizionalmente i più rigidi dell’inverno.

Secondo la tradizione i giorni della Merla sono quelli più freddi: sarà davvero così? Con domani, giovedì 29, iniziano ufficialmente i giorni della Merla, il periodo (almeno in teoria) più freddo dell’anno che va dal 29 al 31 gennaio. Secondo la tradizione popolare, la merla annuncerebbe l'arrivo della primavera in anticipo o in ritardo a seconda che questi giorni siano più miti o più freddi. Infatti, se le temperature sono più calde, significa che l'inverno potrebbe durare ancora a lungo. Se al contrario le temperature saranno più fredde, l’inverno potrebbe finire presto abbracciando in anticipo temperature più primaverili.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Giorni Della Merla

Le previsioni meteo per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 2026 indicano temperature meno rigide rispetto agli anni passati.

Le previsioni meteo in Emilia-Romagna non lasciamo spazio all’ottimismo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Giorni Della Merla

Argomenti discussi: Arrivano i giorni della Merla: perché si chiamano così. Quest'anno sembrano davvero i più freddi; Arrivano i giorni della Merla: perché si chiamano così. Quest'anno sembrano davvero i più freddi; Arrivano i giorni della merla, ma farà davvero così freddo? Forse no; Arrivano i giorni della merla, freddo leggendario o solo folklore?.

Arrivano i giorni della merla, ecco quando: perché questi sono considerati i più gelidi dell’anno e cosa annunciano per la primaveraDal 29 al 31 gennaio i tre giorni più gelidi dell'anno secondo la tradizione. Scopri le leggende legate a questo fenomeno ... ilfattoquotidiano.it

Giorni della merla, perché si chiamano così e perché sono considerati i più freddi dell'annoArrivano i giorni della merla, considerati i più freddi dell'anno. Ecco perché si chiamano così e se, davvero, sono i più gelidi. tgcom24.mediaset.it

Arrivano i giorni della merla: ecco quando Secondo la tradizione popolare, sono gli ultimi tre giorni di gennaio – 29, 30 e 31 – considerati da sempre i più freddi dell’anno. Il nome nasce da una leggenda antica: si racconta che una merla, un tempo dal pi - facebook.com facebook

Arrivano i giorni della Merla: perché si chiamano così. Quest'anno sembrano davvero i più freddi x.com