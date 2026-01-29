Prevenzione dei suicidi privacy e gestione degli eventi critici | ogni anno 2 mila persone transitano nelle 142 camere di sicurezza della regione
Ogni anno, più di duemila persone passano davanti alle telecamere di sicurezza dell’Emilia-Romagna. Si tratta di soggetti in attesa di decisioni sulle misure precautelari o sulla scarcerazione. Le immagini vengono monitorate 24 ore su 24, per prevenire il rischio suicidi e gestire eventuali emergenze. Le autorità assicurano che la privacy venga rispettata, ma la presenza costante degli occhi elettronici rimane al centro di discussioni pubbliche e politiche.
Sono oltre duemila le persone che ogni anno transitano nelle camere di sicurezza dell’Emilia-Romagna, in attesa della convalida delle misure precautelari o della scarcerazione. Una fase delicata, nella quale formazione, competenze e aggiornamento professionale delle operatrici e degli operatori.🔗 Leggi su Parmatoday.it
