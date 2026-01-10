L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo | quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgono

Scoprite l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo, un’installazione stagionale che ogni anno si scioglie e viene ricostruita. Ideale per chi desidera vivere un’esperienza unica in ambienti freddi e suggestivi, senza rinunciare al comfort. In questa guida trovate informazioni sulla posizione e sui costi di soggiorno, per pianificare al meglio il vostro viaggio invernale.

