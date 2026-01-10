L’hotel di ghiaccio più a nord del mondo | quanto cosa dormire nelle camere che ogni anno si sciolgono
Scoprite l'hotel di ghiaccio più a nord del mondo, un’installazione stagionale che ogni anno si scioglie e viene ricostruita. Ideale per chi desidera vivere un’esperienza unica in ambienti freddi e suggestivi, senza rinunciare al comfort. In questa guida trovate informazioni sulla posizione e sui costi di soggiorno, per pianificare al meglio il vostro viaggio invernale.
Non avete paura del freddo e volete organizzare un viaggio invernale memorabile? L'hotel fatto di ghiaccio più a nord del mondo fa al caso vostro: ecco dove si trova e quanto costa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dormire in una stanza completamente fatta di ghiaccio Sembra un sogno ma negli ICE HOTELS succede davvero!! Ogni inverno , in alcune parti del mondo, nascono dei veri e propri hotel scolpiti nel ghiaccio: camere, sculture, persino bar e ristoranti! Un’ - facebook.com facebook
