La Russa riceve la presidente Parlamento europeo Metsola

Ignazio La Russa ha incontrato oggi a Palazzo Giustiniani Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo. La visita si è svolta nel pomeriggio, senza annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche. I due hanno parlato di questioni istituzionali e di rapporti tra Italia e Unione Europea, ma ancora nessuna comunicazione sulle eventuali decisioni prese.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Giustiniani il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

