Famiglia nel bosco l' appello del presidente del Senato La Russa | I giuici decidano prima di Natale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato l'importanza di una rapida decisione giudiziaria riguardo al caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Con un appello ai giudici, ha auspicato che la risoluzione arrivi prima di Natale, evidenziando l'urgenza e la rilevanza della vicenda.

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è intervenuto sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli. Com'è noto, quasi un mese fa, i giudici del tribunale dei minori dell'Aquila hanno allontanato i tre figli piccoli, disponendone la sistemazione in una casa famgilia di Vasto.

