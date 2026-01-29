Presentazione del libro di Donata Columbro Perché contare i femminicidi è un atto politico alla Casa delle Donne di Terni

La Casa delle Donne di Terni apre le porte venerdì alle 18 per presentare il libro di Donata Columbro, “Perché contare i femminicidi è un atto politico”. La giornalista e attivista parlerà del suo lavoro e dell’importanza di numeri e dati nella lotta contro la violenza di genere. L’evento si svolge in via Aminale e invita chiunque voglia capire meglio perché contare le vittime è un gesto politico.

La Casa delle Donne di Terni, venerdì 30 gennaio alle ore 18:00 nella sede di via Aminale 20–22, ospiterà la presentazione del libro "Perché contare i femminicidi è un atto politico" di Donata Columbro, giornalista e divulgatrice, tra le voci più autorevoli del data journalism e del femminismo.

