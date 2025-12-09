Un poster per la pace il Lions Club Umbertide premia gli studenti
Il Lions Club Umbertide ha rinnovato anche quest’anno la tradizionale collaborazione con la scuola secondaria di primo grado Mavarelli–Pascoli per la realizzazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso da Lions Clubs International. Una partnership più che ventennale che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia di premiazione degli studenti
Oltre 900 elaborati: il Lions Club Forlì Host premia i vincitori del concorso 'Un Poster per la Pace'
"Un Poster per la Pace", ecco i premiati: gli elaborati vincitori alla selezione nazionale
Inaugurata la mostra "UN POSTER PER LA PACE" - facebook.com Vai su Facebook
Il Lions Club Fasano ha premiato i giovani vincitori del concorso “Un poster per la pace” - Il Lions Club Fasano ha premiato gli studenti che hanno partecipato al concorso internazionale “Un poster per la pace”, ideato dal Lions Club ... Scrive osservatoriooggi.it
