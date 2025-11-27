Oltre 900 elaborati | il Lions Club Forlì Host premia i vincitori del concorso ' Un Poster per la Pace'
Il 27 ottobre 2007, nell'ambito delle iniziative promosse per celebrare il 50° anniversario della costituzione del Lions Club Forlì Host, si svolse al Teatro Diego Fabbri la prima premiazione del Concorso "Un Poster per la Pace". Da allora l'iniziativa è stata riproposta ogni anno ad eccezione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
