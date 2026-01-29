Pratoranieri ha scelto il nome ‘Ohana’ per le sfilate di Carnevale. Il rione ha deciso di puntare sulla fantasia, creando un carro che rappresenta la tenacia e la forza d’animo. Domani le strade di Follonica si riempiranno di maschere e allegria, con il corteo che promette di sorprendere tutti.

Si chiama ‘Ohana’. Ed è il nome che il rione Pratoranieri ha scelto per le sfilate in maschera del Carnevale di Follonica. In pratica un viaggio nella fantasia del mondo Disney per affrontare il tema della tenacia e della forza d’animo. "Abbiamo deciso di ispirarci al celebre film con protagonisti Lilo & Stitch – spiega il presidente del rione biancoazzurro Giacomo Manni – una storia che parla di amicizia, famiglia e resilienza". Ohana infatti, in lingua hawaiana, significa famiglia: non solo legami di sangue, ma la forza di restare uniti, affrontare insieme le difficoltà e non lasciare indietro nessuno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pratoranieri sceglie la fantasia. Carro sulla tenacia e forza d’animo. Sulle strade sfilerà ’Ohana’

Approfondimenti su Pratoranieri Ohana

Il video mostra l’impatto delle onde sulle strade di Fondachello, a causa delle intense mareggiate provocate dal ciclone Harry.

Navrin Turnbull, ballerino australiano, si distingue per la sua tenacia e dedizione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pratoranieri Ohana

Argomenti discussi: Pratoranieri sceglie la fantasia. Carro sulla tenacia e forza d’animo. Sulle strade sfilerà ’Ohana’.

Pratoranieri sceglie la fantasia. Carro sulla tenacia e forza d’animo. Sulle strade sfilerà ’Ohana’Il presidente Giacomo Manni: Abbiamo deciso di ispirarci al celebre film con protagonisti Lilo & Stitch. I valori del quartiere biancazzurro, che lo scorso anno ha dovuto far fronte all’incendio, pr ... msn.com