Navrin Turnbull, ballerino australiano, si distingue per la sua tenacia e dedizione. Alla Scala di Milano, ha dimostrato che il talento si accompagna alla perseveranza, conquistando il pubblico e la critica. La sua carriera si sta consolidando come esempio di impegno e passione nel mondo della danza classica, confermando che la costanza è la chiave del successo.

Milano, 10 gennaio 2026 – Navrin Turnbull, un nome difficile da dimenticare, come ogni sua interpretazione. Elegante ed espressivo, una tecnica perfetta sia nel repertorio contemporaneo sia in quello classico. Turnbull non poteva che essere nominato primo ballerino del Teatro alla Scala. Una nomina inattesa per l’artista ma non per il pubblico, come del resto per la critica, che l’adora e che l’ha apprezzato sia nel ruolo di Peer Gynt, coreografia di Klug, sia come Romeo prima, poi Principe nello ’Schiaccianoci’, in ’Paquita’ e ancora Principe seducente e misterioso, dalle mille variazioni, in ’La bella addormentata nel bosco’ di Rudolf Nureyev in scena fino a martedìo al Piermarini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Navrin, un australiano alla Scala: “Primo ballerino? Sorpresa, la tenacia è la mia vera forza”

