Poste Italiane | in provincia di Frosinone da sabato 3 gennaio saranno in pagamento le pensioni del mese
Poste Italiane informa che, a partire da sabato 3 gennaio, le pensioni del mese saranno disponibili presso tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone. In questa data, anche i titolari di Libretto di Risparmio e Conto Corrente potranno ricevere le proprie pensioni. La comunicazione riguarda il pagamento delle pensioni di gennaio, garantendo un servizio accessibile e puntuale ai cittadini della zona.
Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa data, le pensioni di gennaio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
