Poste Italiane | in provincia di Frosinone da sabato 3 gennaio saranno in pagamento le pensioni del mese

Poste Italiane informa che, a partire da sabato 3 gennaio, le pensioni del mese saranno disponibili presso tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone. In questa data, anche i titolari di Libretto di Risparmio e Conto Corrente potranno ricevere le proprie pensioni. La comunicazione riguarda il pagamento delle pensioni di gennaio, garantendo un servizio accessibile e puntuale ai cittadini della zona.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.