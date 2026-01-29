Poste ecco quando saranno in pagamento le pensioni di febbraio

Poste Italiane annuncia che le pensioni di febbraio saranno disponibili in pagamento a partire da lunedì 2 in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo. La consegna avverrà in anticipo rispetto alle scadenze abituali, permettendo ai pensionati di ritirare i soldi senza lunghe attese.

Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2.Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di unLibretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano sceltol'accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi,potranno prelevare in contanti dai 47 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente diuna polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contantesubiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATMPostamat.

