Tempesta Kristin devasta il Portogallo morti e sfollati dopo il cocktail esplosivo | stato d' emergenza

La tempesta Kristin ha colpito il Portogallo, portando morte e distruzione. Le autorità parlano di vittime e di migliaia di incidenti causati dalla pioggia intensa. Oltre 850mila persone sono rimaste senza energia elettrica. Il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza e sta lavorando per aiutare gli sfollati. Le strade sono allagate e molte zone sono isolate. La popolazione si prepara a resistere ancora mentre le condizioni meteo sono previste rimanere instabili.

La tempesta Kristin sta devastando il Portogallo dove si sono registrati centinaia di incidenti e almeno cinque morti. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Porto e Lisbona, per i treni a lunga percorrenza. Diverse località in provincia di Coimbra sono senza acqua e oltre 850 mila utenti, da nord a sud, sono senza energia elettrica. Situazione particolarmente preoccupante nella provincia di Leiria. Lo stato d'emergenza in Portogallo La disperazione del sindaco di Figueiró dos Vinhos Cosa ha causato la tempesta Kristin Lo stato d'emergenza in Portogallo Nella città di Vila Franca de Xira è morto un uomo, colpito da un albero sradicato dai forti venti.

