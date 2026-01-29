Questa mattina all’Itet Daverio Casula Nervi di Varese, due studenti sono stati colti in flagrante mentre maneggiavano un coltello. Uno di loro si è ferito a un dito, riportando una lieve ferita. La scena si è conclusa con l’intervento degli insegnanti e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Una lieve ferita a un dito: questo il bilancio di quanto registrato ieri mattina all’interno dell’istituto Itet Daverio Casula Nervi di Varese, in via Bertolone, dove due studenti sono stati pizzicati mentre stavano maneggiando un coltello. Come riportato da Varesenews, dagli accertamenti iniziali sarebbe emerso che i due ragazzi coinvolti stavano utilizzando una lama quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, uno di loro si è procurato la lesione superficiale. La ferita non ha comportato conseguenze gravi e non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Nonostante il coinvolgimento di un’arma abbia destato attenzione, le verifiche effettuate dalla polizia e dall’autorità scolastica escluderebbero al momento l’ipotesi di una lite vera e propria o di un'aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coltello a scuola, studente ferito a un dito a Varese

Approfondimenti su Varese Scuola

Questa mattina a Varese uno studente si è ferito a un dito durante un episodio che sembra un semplice gioco.

Un ragazzino di 13 anni si è ferito con un coltello a farfalla nei bagni della sua scuola a Varese.

Ultime notizie su Varese Scuola

