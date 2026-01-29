Pontecagnano sperona con l’auto la vetrina di un locale | arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni ha distrutto una vetrina a Pontecagnano. I residenti hanno chiamato la polizia, che è intervenuta subito. L’uomo è stato arrestato sul posto. Nessuno si è fatto male, ma il negozio ha subito danni importanti. La polizia sta ancora indagando sulle ragioni del gesto.

Momenti di forte tensione si sono registrati nella giornata di ieri a Pontecagnano, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver danneggiato gravemente un esercizio commerciale, finendo con l'auto contro la vetrina del locale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo era da tempo alla ricerca dell'ex compagna, già trasferita in una struttura protetta a seguito di precedenti episodi di violenza domestica. Non riuscendo a rintracciarla, si sarebbe recato sul luogo di lavoro del padre della donna nel tentativo di ottenere informazioni. Il confronto sarebbe rapidamente degenerato: dopo alcune minacce verbali, il 45enne avrebbe speronato con la propria vettura l'ingresso del locale, causando danni ma senza fortunatamente provocare feriti.

