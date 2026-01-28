Borgocarbonara | si invaghisce della vicina di casa la segue e la sperona con l’auto 21enne arrestato per stalking

Un giovane di 21 anni di Borgocarbonara è stato arrestato per stalking dopo aver seguito e speronato con l’auto la vicina di casa. Da mesi, l’uomo molestava la donna, che ha deciso di denunciare l’accaduto. Gli agenti sono intervenuti dopo l’episodio di oggi, che ha portato al fermo del ragazzo.

Borgocarbonara (Mantova), 28 gennaio 2026 – Da mesi si era reso protagonista di molestie nei confronti di una sua vicina di casa. Forse si era invaghito della donna, tanto che ieri mattina 27 gennaio, a Borgocarbonara in provincia di Mantova, il soggetto in questione, un 21enne, è passato ai fatti. Il giovane ha aspettato la donna - una 27enne che, assieme alla figlioletta di 2 anni, si stava mettendo alla guida della sua auto per accompagnare la bambina all’asilo nido- e l’ha speronata con la propria vettura nel tentativo di bloccarla. Il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore: “Mi ha puntato contro un’arma, ho avuto molta paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borgocarbonara: si invaghisce della vicina di casa, la segue e la sperona con l’auto. 21enne arrestato per stalking Approfondimenti su Borgocarbonara Vicino Genova, si invaghisce di una donna conosciuta sui social e la corteggia per un anno, condannato per stalking Frosinone, arrestato per stalking: colpisce con un martello l’auto del presunto fidanzato della ex La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Borgocarbonara Vicino Argomenti discussi: Borgocarbonara: si invaghisce della vicina di casa, la segue e la sperona con l’auto. 21enne arrestato per stalking. Borgocarbonara capitale del tartufo bianco, al via la fiera nazionale: quattro weekend tra esposizioni e showcookingBorgocarbonara (Mantova) - Da oggi al 27 ottobre la frazione Borgofranco sul Po, nel comune mantovano di Borgocarbonara, ospiterà la trentunesima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. È l ... ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.