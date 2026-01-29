Paura a Pontecagnano cerca l' ex poi sfonda vetrina di un locale

Questa mattina a Pontecagnano si è svolto un episodio violento che ha scosso la comunità. Un uomo di 45 anni, dopo aver cercato l’ex compagna, ha perso il controllo della sua auto e ha sfondato la vetrina di un locale. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato il conducente. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Attimi di terrore a Pontecagnano, ieri, quando un 45enne è stato arrestato dalla polizia, dopo aver speronato con la propria auto la vetrina di un esercizio commerciale. L'uomo, già indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna, pare stesse tentando da tempo di rintracciarla. Non riuscendo a localizzarla – la donna era stata trasferita in una struttura protetta a seguito dei precedenti episodi di violenza – l'aggressore si è recato sul luogo di lavoro dell'ex suocero. Alla richiesta di informazioni sulla figlia, il 45enne ha prima rivolto minacce per poi sfondare il locale con l'auto.

