Ponte sullo Stretto arriva il definanziamento del governo | fondi dirottati

Il governo ha annunciato il definanziamento dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, mettendo ulteriormente in forse l'avvio dei lavori previsto per il 2025. Questa decisione rappresenta un ulteriore ostacolo nel percorso di realizzazione dell'opera, che continua a essere al centro di discussioni e incertezze.

Il 2025 doveva essere l'anno dell'inizio lavori per il cantiere del ponte sullo Stretto di Messina, ma tutto è stato, ancora una volta rinviato. Specie dopo la bocciatura della Corte dei conti sulla delibera Cipess che approvava il progetto "definitivo" dell'opera, il governo ne prende atto a. Today.it

Il ponte sullo stretto, tutto quello che c'e' da sapere sul progetto

ponte stretto arriva definanziamentoManovra: Nicita, 'governo annuncia parziale definanziamento ponte Stretto' - "In commissione Bilancio il ministro Giorgetti ha annunciato un parziale definanziamento delle risorse destinate al Ponte per finanziare la catastrofica vicenda di Industria ... lanuovasardegna.it

ponte stretto arriva definanziamentoPonte sullo Stretto, il governo Meloni definanzia in parte il progetto. Le risorse vanno alla transizione energetica delle imprese - Il ministro Giorgetti ha annunciato che la Finanziaria verrà arricchita di 3 miliardi. lasicilia.it