Ciucci blinda il Ponte nonostante il dirottamento dei fondi | Il governo conferma impegno
Il governo conferma l'impegno sul Ponte sullo Stretto, blindando i fondi nonostante le accuse di dirottamento e definanziamento. La riprogrammazione finanziaria apre un nuovo capitolo nel dibattito, con oppositori che criticano le modifiche e l'assegnazione di risorse a scopi diversi. La questione resta centrale nel panorama politico italiano.
Il governo parla di riprogrammazione, gli oppositori di definanziamento. L'argomento “Ponte sullo Stretto” si arricchisce di un nuovo capitolo dopo la scelta del governo di apportare modifiche alla Finanziaria che prevedono anche l'utilizzo per altri scopi di una parte di fondi destinati alla. Messinatoday.it
Ponte sullo Stretto: Pd annuncia definanziamento, Ciucci smentisce con “adeguamento cronoprogramma” - In commissione Bilancio, il ministro Giorgetti ha annunciato un parziale definanziamento delle risorse per il Ponte sullo Stretto di Messina, destinandole alla copertura di Industria 4. messinaora.it
Ponte sullo Stretto, Ciucci chiede tempo: «Integrazioni? Risponderemo entro metà settembre» - L’ad della società Stretto di Messina spa, Pietro Ciucci, ha chiesto al ministero dell’Ambiente 120 giorni in più per presentare la documentazione integrativa richiesta il 16 aprile scorso per il ... lettera43.it
